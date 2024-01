Bernd Storck a explicat primul eșec la Sepsi în 6 etape: „Am început să jucăm în ultimele 25 de minute”

Echipa UTA a învins Sepsi pe teren propriu, cu 2-1, în etapa a 23-a din Superligă.

„Am început să jucăm în ultimele 25 de minute, dar era prea târziu”, a spus Bernd Storck, după eșecul cu UTA

Golurile gazdelor au fost marcate de Omondi (35) și Rodrigues (50), iar Sepsi a redus din diferență după ce Ștefănescu a transformat o lovitură de la 11m în minutul 84.

„Au fost circumstanțe dificile pentru ambele echipe. Le-am spus băieților că nu am intrat bine în joc. Am început să jucăm în ultimele 25 de minute, dar era prea târziu. Am avut șansa să egalăm, dar cred că au meritat victoria.

Azi nu a fost ziua noastră, mai ales în prima repriză. Trebuie să învățăm din această situație și să fim mai buni jocul următor.

Am pierdut mingea prea ușor la mijlocul terenului, știam că sunt buni pe contraatac. Și alte echipe au avut probleme împotriva lor.

Au fost niște greșeli făcute prea usor. Sunt greșeli individuale, nu trebuie să le mai repetăm. Cu astfel de greșeli, nu poți câștiga un meci”, a spus după meci antrenorul lui Sepsi, Bernd Storck.

Pentru Sepsi urmează meciurile cu Universitatea Craiova, FCSB și Farul

Eșecul de la Arad a fost primul al lui Storck pe banca lui Sepsi. El a fost instalat înaiuntea etapei 18-a, iar de atunci echipa din Sfântu Gheorghe a câștigat 4 meciuri și a remizat unul în Superligă, la care se adaugă remiza din ultima etapă a Grupei A din Cupa României (2-2 în deplasare, cu Petrolul).

„În trecut, am mai făcut jocuri bune, am câștigat și cu noroc, dar se poate întâmpla. Am încercat să luăm un punct, trebuie să învățăm, mai avem multe jocuri în față, dar nu trebuie să mai facem greșeli.

Nu am văzut faza până acum, nu știu dacă a fost atins sau nu, dar arbitrul a spus că nu a fost fault”, a mai precizat tehnicianul german.

Sepsi e pe locul 6, cu 33 de puncte. Pentru echipa antrenată de Bernd Storck urmează trei meciuri infernale: acasă cu Universitatea Craiova, în deplasare cu FCSB și acasă cu Farul.