Bernd Storck a tras un semnal de alarmă după remiza albă cu ”U” Cluj

Partida dintre ”U” Cluj și Sepsi Sfântu Gheorghe din cadrul etapei cu numărul 27 din SuperLiga României s-a încheiat într-o remiză, scor 0-0.

”Am avut mari așteptări de la acest meci, am vrut să câștigăm, pentru că era ca o finală pentru noi. Aveam nevoie de cele trei puncte. Dacă vedeți prima repriză, nu am făcut cel mai bun joc, nu am jucat ca de obicei. Cluj ne-a făcut misiunea grea, s-au apărat foarte bine și nu am găsit drumul spre poartă.

În a doua repriză am făcut câteva schimbări tactice și am stat mai bine, am controlat mai bine meciul. În final, nu am înscris și nu am câștigat, dar Cluj are o echipă bună, se bate la play-off. Toată lumea este dezamăgită.

Am jucat mai ofensiv și am practicat un joc mai orientat spre benzi în a doua repriză. Asta e problema noastră, că nu am înscris. Nu e vina numai atacanților, toată lumea trebuie să-și asume responsabilitatea și să găsim drumul spre poartă.

Ai nevoie de puncte ca să ai succes. Dar acum, e foarte multă presiune din afară, nu e așa ușor. Este foarte dificil pentru toată lumea să intre în play-off. 4-5 echipe pentru locurile de play-off, campionatul e foarte competitiv”, a spus Bernd Storck.