Bernd Storck este cu gândul numai la play-off: „Trebuie să continuăm același fel”

Formaţia Sepsi a învins FC Botoșani, în deplasare, cu 2-1, în etapa a 28-a a Superligii.

„Trebuie să continuăm același fel”, a spus Bernd Storck, după ce Sepsi a învins FC Botoșani cu 2-1

Oaspeții au marcat cele două goluri într-un interval de 8 minute, prin Păun (24) şi Debeljuh (31). FC Botoșani a avut un penalty în minutul 63, dar Florescu a șutat slab pe jos, iar Moldovan a reținut. Ulterior, Lopez (78) a redus din diferență.

Sepsi a evoluat în inferioritate în ultimele două minute ale prelungirilor partidei, după eliminarea lui Andres Dumitrescu pentru două cartonașe galbene, dar FC Botoșani nu a avut forța să egaleze.

Antrenorul echipei din Sfântu Gheorghe, germanul Bernd Storck, s-a arătat mulțumit și de rezultat și de evoluția echipei.

„Am jucat foarte bine în prima repriză și am controlat meciul. În partea a doua, am pierdut puțin din control, dar și adversarul a jucat mai bine. Am avut în față un adversar puternic.

Ne-am apărat foarte bine. Portarul a salvat penalty-ul. Vreau să îi felicit pentru luptă. Trebuie să luăm meci cu meci și să câștigăm partida de pe teren propriu cu Voluntari. Trebuie să vedem ce vor face și adversarii. Nu suntem noi singura echipă care se bate pentru play-off. Trebuie să continuăm același fel”, a spus el.

Bernd Storck le-a mulțumit suporterilor lui Sepsi prezenți la meci

În urma acestui rezultat, Sepsi a urcat pe locul 7, cu 37p, unul mai puțin decât “U” Cluj-Napoca, iar FC Botoșani rămâne pe ultima poziție, cu 20p, la 5 de Dinamo.

„Le mulțumesc suporterilor că au condus șase ore pentru a veni aici. Sper că suporterii vor fi alături de noi și în meciul următor. Ne vom recupera puțin, avem mult de mers până acasă.

Mâine vom avea antrenamente individuale cu jucătorii. Trebuie să ne concentrăm pentru meciul de acasă.

Putem să câștigăm acel meci dacă vom juca precum am făcut-o în celelalte partide de pe teren propriu”, a încheiat tehnicianul.

În ultima etapă a returului, Sepsi joacă, în deplasare, cu Petrolul.