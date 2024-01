Bernd Storck îi propune un jucător lui Edward Iordănescu: „Sper că va avea șansa să ajungă la națională”

Echipa Sepsi a învins Poli Iași, pe teren propriu, cu 6-0, în primul meci oficial al anului 2024, din etapa a 22-a din Superligă.

„Ștefănescu e foarte important pentru noi, sper că va avea șansa să ajungă la națională”, a spus Bernd Storck

Prima a marcat echipa oaspete, prin Florin Ilie (19), care și-a trimis mingea în propria poartă. Ulterior au mai înscris Matei (36-p), Păun (42), Kallaku (63), Ştefănescu (85) și Bălașa (88-p).

La finalul partidei, antrenorul lui Sepsi, germanul Bernd Storck, și-a manifestat speranța că Marius Ștefănescu va fi convocat mai des la naționala României.

„Am muncit mult, nu a fost ușor. A fost important că am avut un start bun. Ne-am descurcat foarte bine. Cred că primul gol a fost unul norocos, dar a fost cheia prin care am putut să marcăm mai multe.

Ștefănescu e foarte important pentru noi, este într-o formă bună, sper că va avea șansa să ajungă la națională.

Ne dorim să transferăm, avem o listă, vom vedea. Trebuie să vedem ce mutări putem realiza. Pe Damașcan l-am pierdut deja.

Jucătorii au înțeles filosofia, le-am spus că trebuie să fim o echipă, trebuie să muncim împreună. Ajutorul fanilor e foarte important”, a spus Bernd Storck la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, Sepsi își consolidează locul 5, cu 33p, în timp ce Poli Iaşi este pe 14, cu 23p.