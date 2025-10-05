Bianca Mei-Roșu are două victorii și un eșec la la Europe Youth Top 10! Românca va juca duminică alte două meciuri

Jucătoarea română de tenis de masă Bianca Mei-Roșu a înregistrat două victorii și un eșec, sâmbătă, în ziua a doua a competiției Europe Youth Top 10, de la Tours (Franța), care reunește crema juniorilor U15 și U19 de pe continent.

Tânăra sportivă ocupă locul secund în clasament, după Hochart

La Under-19, românca a dispus de cehoaica Veronika Polakova cu 4-1 (8-11, 11-8, 11-1, 11-8, 11-6) și de poloneza Natalia Bogdanowicz cu 4-0 (11-4, 13-11, 11-7, 11-6), dar a pierdut clar duelul cu franțuzoaica Leana Hochart 0-4 (4-11, 7-11, 5-11, 10-12), potrivit site-ului Federației Române de Tenis de Masă.

După victoriile de vineri cu slovena Sara Tokic și portughezele Matilde Pinto și Julia Leal, românca ocupă locul secund în clasament, după Hochart.

Duminică sunt programate ultimele sale două partide, cu Nina Guo Zheng (Franța) și Karolina Holda (Polonia), având deja asigurată victoria la ”masa verde” cu Veronika Matiunina (Ucraina), care a declarat forfait.

La Under-15, Patricia Stoica a obținut primele sale două victorii, 4-0 (13-11, 13-11, 11-8, 12-10) cu Renata Shypsha (Spania) și 4-2 (11-5, 11-9, 7-11, 8-11, 11-5, 11-3) cu Wanessa Kulczycka (Polonia).

Stoica a pierdut toate cele trei partide susținute vineri, cu franțuzoaica Alexia Nodin, suedeza Siri Benjegard și turcoaica Nil Basaran, cedând și sâmbătă în fața austriecei Mariia Lytvyn, cu 1-4 (14-12, 10-12, 6-11, 8-11, 2-11).

Stoica le va înfrunta duminică pe Hanka Kodet (Cehia), Koharu Itagaki (Germania) și Lana Benko (Croația).