Biatlon: Vizată de plângeri pentru furt şi fraudă cu cardul bancar, Julia Simon a recunoscut faptele

Campioana franceză la biatlon Julia Simon a recunoscut vineri, în faţa tribunalului penal din Albertville, „totalitatea” faptelor de furt şi fraudă cu cardul bancar care i se impută.

Vizibil emoţionată, ea a prezentat „scuze” victimelor, coechipierei sale Justine Braisaz-Bouchet şi unei asistente medicale din echipa Franţei de biatlon, dar s-a declarat incapabilă să-şi „explice” gestul.

„A trebuit să ascund asta, nu reuşesc să conştientizez”, a declarat ea la bară, indicând că lucrează cu un psiholog pentru „a înţelege toate acestea, pentru a creşte şi a evolua”. „Mi se pare derizoriu şi ridicol acest tip de comportament”, a adăugat biatlonista, care a exclus orice „motivaţie financiară. Nu am avut nevoie de bani”.

„Îmi cer scuze pentru toate acestea, îmi pare rău pentru părţile civile”, a adăugat ea, spunând că a fost „speriată” pentru cariera sa şi că a „încercat să se protejeze” negând faptele pentru o lungă perioadă de timp.

Procuratura solicită două luni de închisoare cu suspendare şi o amendă de 20.000 de euro.

Julia Simon, în vârstă de 29 de ani şi componentă a echipei Franţei din 2015, este acuzată că, începând din 2021, a folosit în repetate rânduri cardul bancar al Justinei Braisaz-Bouchet şi al kinetoterapeutei echipei, cu care a împărţit camera în timpul cantonamentelor sportive, pentru achiziţii în valoare de maximum 2.400 de euro, şi de a le fi furat sume mici de bani (între 20 şi 50 de euro).

Ultima câştigătoare franceză a globului mare la biatlon (2023), Julia Simon a încheiat sezonul în februarie cu o cvadruplă victorie istorică la Campionatele Mondiale de biatlon de la Lenzerheide (Elveţia): medaliată cu aur la individual şi ştafetă, ştafetă mixtă simplă şi ştafetă mixtă, ea face parte din echipa care va concura la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina.