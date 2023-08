Bilanțul lui Gigi Becali după 20 de ani la FCSB: „M-au biruit! Atât m-au hingherit, că m-am descurajat”

Gigi Becali a început să investească la Steaua, care ulterior a devenit FCSB, în 2000, dar a devenit acționar principalul în 2003.

„M-au biruit! Atât m-au hingherit, că m-am descurajat”, spune Gigi Becali

În acest interval, echipa roș-albastră a câștigat 12 trofee: 5 titluri (ultimul a venit în sezonul 2014/2015), două Cupe ale României, trei Supercupe ale României și două Cupe ale Ligii.

A investit, de-a lungul timpului, peste 100 de milioane de euro, a văzut echipa jucând în grupele Ligii Campionilor, în 2013/2014, dar are și o mare supărare.

„Vorbiți cu un om hingherit, care n-a fost lăsat să facă. Am jucat pe peste tot, mi-au luat și numele, am ajuns și la pușcărie. Am dat 1,7 milioane să joace corect. Ei mi-au spus la telefon să vin cu banii că e pe linia cealaltă cu Ando, cu Andone. Dădeam primă, pușcărie.

Du-te joacă la Târgoviște, joacă la Giurgiu, joacă la Buzău. Ce să fac? N-am fost lăsat. Apoi am făcut academia aia acolo, bine că am avut unde s-o fac, că dacă nu aveam acolo teren, poate mă desființam, că nu aveam unde să ne antrenăm.

Câte să mai fac? M-au biruit, am 65 de ani. Eu ce să fac, dacă m-au biruit? Atât m-au hingherit, că m-am descurajat”, a spus Becali, la emisiunea Digi Sport Special.