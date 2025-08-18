Biletele naționalei U21 pentru meciul cu Kosovo, programat la Iaşi, sunt disponibile online

La 5 septembrie, de la ora 18:30, naţionala U21 a României începe parcursul din preliminariile EURO 2027 cu meciul de la Iaşi, de pe stadionul „Emil Alexandrescu”, cu Kosovo.

Tichetele vor fi disponibile exclusiv în noua aplicaţie mobilă Bilete FRF

Biletele pentru acest prim meci din drumul spre EURO sunt disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro, iar începând de acum, suporterii vor avea parte de o experienţă nouă în achiziţionarea acestora, anunţă frf.ro.

Plata biletelor se va face doar în urma creării şi confirmării unui cont sau prin autentificarea într-un cont de pe canalele FRF deja existente (FRF.tv, aplicaţia Tricolorii).

Ai disponibilă şi o funcţie nouă prin care sistemul îţi poate sugera, în mod automat, cele mai bune locuri dintr-un anumit sector.

În momentul realizării comenzii, trebuie introduse datele de identificare ale tuturor însoţitorilor, în cazul achiziţionării mai multor bilete. Vei avea apoi la dispoziţie 15 minute pentru a confirma şi achita comanda.

Începând cu acest meci, biletele nu vor mai fi trimise pe e-mail, ci vor fi disponibile exclusiv în noua aplicaţie mobilă Bilete FRF, disponibilă în App Store (iOS) şi Google Play (Android).

După ce vei descărca aplicaţia şi după ce te vei autentifica cu contul cu care ai realizat comanda, biletele vor apărea automat în aplicaţie.

Din acel moment, poţi păstra sau transfera biletele către însoţitori introducând adresele lor de e-mail. Ulterior, aceştia pot accesa biletele tot prin intermediul aplicaţiei Bilete FRF, creând sau accesând contul creat cu adresele lor de e-mail folosite în momentul transferului.

Accesul în stadion se va realiza exclusiv prin intermediul aplicaţiei Bilete FRF, prin scanarea unui cod QR care va fi activ cu 5 ore înainte de startul meciului. Odată scanat, biletul respectiv nu va putea fi folosit de o altă persoană.

Un singur telefon poate fi folosit pentru accesul mai multor persoane, în urma scanării mai multor coduri QR din acelaşi cont.

Discount până în 24 de ani

Preţul biletelor, la tribune, este de 30 RON. În funcţie de cererea de bilete, vor fi deschise şi peluzele, unde preţul este de 20 RON.

Atât copiii cu vârsta sub 15 ani, cât şi tinerii între 15 şi 24 de ani, vor beneficia de un preţ preferenţial de 10 RON în momentul achiziţionării biletelor.

Comenzile pot include maximum 4 bilete, iar în momentul achiziţionării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON.