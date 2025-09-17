Biletele pentru meciul retur cu Ungaria

Naționala de futsal a României susține, pe 18 și 24 septembrie, cea mai importantă dublă din ultimii ani. Tricolorii pregătiți de Endre Kacsó întâlnesc Ungaria, iar miza este uriașă: un loc la turneul final al Campionatului European de futsal ce va avea loc la începutul lui 2026 în Lituania, Letonia și Slovenia, se arată pe FRF.ro.

Meciul retur se joacă miercuri, 24 septembrie, de la ora 19:30 la Sala Polivalentă din Craiova. Partida este transmisă atât pe Pro Arena, cât și pe FRF.tv, dar de ce să nu îți iei bilet și să vii să-i susții de la sală pe tricolori?

Meciul unei generații ne poate duce, după o pauză de 8 ani, la un nou turneu final. Ultima participare la întrecerea europeană ale celor mai bune naționale de futsal a avut loc în 2018, în Slovenia.

Vino la sală, doar împreună reușim să scriem istorie și să participăm la al cincilea turneu european din palmaresul echipei naționale.

Pentru a-ți procura un tichet și pentru a fi alături de băieți, intră pe bilete.frf.ro, bilete.ro sau în aplicația Tricolorii. Prețul unui bilet pentru adulți este de 15 lei și, în cadrul unei comenzi, pot fi achiziționante maximum 4.

Copiii sub 14 ani beneficiază de intrare gratuită la partidă dacă sunt însoțiți de un adult. Aceștia trebuie să aleagă tipul de bilet pentru copil în efectuarea comenzii.

Îți poți procura bilet atât online, cât și fizic. Casieriile vor fi deschise marți, 23 septembrie, între orele 11:00 și 19:00, dar și miercuri, 24 septembrie, între 12:00-20:00.