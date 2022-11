Billel Omrani, executat silit! Probleme pentru atacantul FCSB-ului: „Este o discuție foarte lungă!”

Billel Omrani, atacantul francez de la FCSB, are probleme cu legea. Vârful de 29 de ani a fost executat silit de ANAF.

Se pare că problema provine de la o semnătură pe care fotbalistul o acuză drept falsă. Iată ce a spus avocatul jucătorului.

„Acest aspect dovedește, într-o mare măsură, că executarea silită a lui Omrani este nelegală!”

„Există pe rolul instanțelor de judecată o serie de litigii între Billel Omrani și ANAF. Practic Billel Omrani a aflat, indirect, că este executat silit pentru obligații fiscale, anume TVA, deși lui nu i-a fost comunicat niciun document cu privire la existența acestor obligații de plată TVA. Mai mult, conform prevederilor legale, inclusiv al unui Ghid ANAF, jucătorii de fotbal nu sunt plătitori de TVA și lor nu li se aplică regimul TVA, prin urmare nu trebuia să datoreze TVA.

Astfel am contestat executarea silită la Judecătoria Cluj-Napoca, iar pe 2 noiembrie a avut loc primul termen. S-a admis suspendarea executării silite! Se întâmplă destul de rar ca un contestatar să reușească să suspende o executare silită a ANAF. Nu știu să mai existe o astfel de decizie la nivel de sportivi în România. Acest aspect dovedește, într-o mare măsură, că executarea silită a lui Omrani este nelegală.

De unde i se trage această executare silită lui Omrani? Este o discuție foarte lungă. Ideea e că noi am mers pe firul evenimentelor și am aflat că există o relație între Omrani și ANAF despre care sportivul nu are cunoștință. S-au efectuat mai multe documentele contabile, declarații de TVA, o serie de solicitări către ANAF care nu au fost semnate de către sportiv.

Da, așa este, există pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca și o plângere penală formulată de către Omrani cu privire la aceste aspecte. Nu puteam altfel să contestăm această procedură fiscală decât prin contestarea semnăturilor de pe înscrisuri.

Practic este vorba de o procedură a denunțării înscrisurilor ca fiind false, iar pe lângă această denunțare noi am declarat că nu recunoaștem niciun înscris ca fiind întocmit de către Omrani în relația cu ANAF deoarece el nu a manageriat această relație și nici nu a împuternicit pe nimeni să o managerieze în numele său. După cum ziceam, nu avea niciun interes.

Nu pot să vă dau mai multe detalii despre ancheta penală, pentru că este în curs. Noi nu ne-am îndreptat împotriva unei persoane anume, deoarece nu știm cu exactitate cine a întocmit acele documente. Putem doar să presupunem anumite lucruri. Dar cu siguranță este vorba despre cineva care avea cunoștință despre relațiile sale contractuale cu CFR Cluj și cineva de încredere din moment ce ANAF a dat curs acestor cereri fără să solicite mai multe înscrisuri precum dovada existenței unui mandat. Probabil faptul că au venit din partea unei firme de contabilitate apropiată clubului din Cluj-Napoca, a contat, nu știu”, a declarat Sabin Gherdan, avocatul lui Billel Omrani, pentru Fanatik.