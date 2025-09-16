Billel Omrani, fostul star al CFR Cluj, acuză clubul de fals în acte. ANAF i-a pus poprire și e obligat să plătească TVA de 30.000 de euro

Billel Omrani, fost atacant la CFR Cluj și FCSB, este obligat să achite TVA în valoare de aproape 150.000 de lei (aproximativ 30.000 de euro) din perioada în care a evoluat la echipa din Gruia.

De cinci ori campion al României și câștigător a două Supercupe, francezul cu origini algeriene a pierdut procesul cu ANAF, prin care contesta executarea silită și poprirea conturilor sale din România.

Omrani a rupt contractul cu CFR Cluj în vara anului 2022, după ce le-a făcut o plângere penală reprezentanților clubului pe care-i acuză că au semnat în fals mai multe documente în numele său.

Billel Omrani a plecat de la CFR Cluj cu poprire pe conturi

Tribunalul Cluj a admis în parte cererea lui Abdel-Slem Billel Omrani de desființarea unor decizii fiscale ale Direcției Generale Regionale a Finanțelor Cluj-Napoca din perioada 2019-2022.

Instanța a anulat doar deciziile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități, însă le-a menținut pe cele care reprezintă debite principale. În plus, fotbalistul trebuie să mai achite cheltuieli de judecată în valoare de 31.000 de lei.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs (dosarul a fost înregistrat în 2022 și se află în faza de rejudecare, după ce la finalul anului 2024 a fost retrimis instanței de fond).

Potrivit datelor din dosarul lui Omrani, ANAF a pus poprire pe conturile francezului pentru recuperarea sumei de 233.483 de lei, din care doar 149.565 de lei reprezintă suma datorată, la care s-au adăugat dobânzi și penalizări.

În cererea de anulare a documentelor fiscale, Billel Omrani a susținut că nu a știut că CFR Cluj l-a înregistrat în registrul plătitorilor de TVA și că lui îi revenea obligația de a achita respectivele sume.

Mai mult, atacantul le-a spus judecătorilor că a depus o plângere penală împotriva șefilor de la CFR Cluj, pe motiv că aceștia i-au falsificat semnătura de pe documentul de reprezentare în relație cu ANAF.