Billel Omrani, la un pas să ajungă la o echipă din Superligă: „Totul a început acum o lună”

Atacantul francez Billel Omrani este liber de contract din 1 iulie, când i-a expirat contractul cu FCSB.

„Totul a început acum o lună, dar nu am vrut să dau vestiarul peste cap”, a spus Valeriu Iftime despre negocierile cu Billel Omrani

A purtat degocieri cu oficialii lui “U” Cluj-Napoca, dar totul a rămas la nivel de discuții. Ulterior, pe fir a intrat și FC Botoșani, dar tot nu s-a semnat vreun document.

Valeriu Iftime, patronul echipei moldave, a dezvăluit motivele pentru care a oprit negocierile cu Billel Omrani. „Văd că veștile circulă repede. Da, am fost în negocieri pentru Omrani ăsta, dar am decis să pun ‘stop’ discuțiilor și să îi spun ‘pas’.

Totul a început acum o lună, atunci când ne-a fost propus. De atunci am tot discutat. El avea și unele pretenții financiare destul de mari pentru nivelul salarial al echipei mele, a mai redus apoi din aceste pretenții, dar tot nu am de bătut palma.

Am stat și m-am gândit mai bine, iar sacrificiul financiar nu îmi oferea nicio garanție că o să îmi iasă cu Omrani, dar nici nu am vrut să dau vestiarul peste cap. Casap este cam ultimul transfer. Am lista full”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit prosport.ro.