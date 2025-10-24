Billups și Rozier, arestați pentru pariuri ilegale, au fost eliberați

Chauncey Billups, antrenorul lui Portland Trail Blazers, și Terry Rozier, jucătorul formației Miami Heat, din NBA, au fost eliberați, după ce au fost arestați în cadrul anchetelor privind pariurile sportive ilegale și jocurile de poker trucate, susținute de mafie.

NBA ia acuzațiile foarte în serios și va continua să coopereze cu autoritățile

Billups a fost eliberat după ce a apărut în fața tribunalului districtual din Portland sub acuzația de conspirație la comiterea de fraudă electronică și spălare de bani, a anunțat The Athletic.

Între timp, el a fost de acord cu restricțiile de călătorie și și-a pierdut pașaportul.

Rozier a fost eliberat după ce și-a pus casa de 6 milioane de dolari din Florida drept garanție pentru cauțiune și a trebuit să-și predea pașaportul, potrivit Sports Illustrated.

Ambii fuseseră anterior trimiși în concediu imediat de către echipele lor, a indicat NBA.

Biroul Federal de Investigații (FBI) a declarat că 34 de persoane au fost reținute după ani de anchete în 11 state, anchete care au implicat zeci de milioane de dolari.

Printre acestea se află și fostul jucător și antrenor secund al echipei Cleveland Cavaliers, Damon Jones.

NBA a subliniat că ia acuzațiile foarte în serios și va continua să coopereze cu autoritățile, spunând că integritatea jocului este ‘prioritatea sa principală’.

Billups este în al cincilea an ca antrenor al echipei Trail Blazers. El a câștigat NBA cu Detroit Pistons în 2004 și a fost inclus în Hall of Fame-ul NBA.

El a fost arestat în Oregon sub suspiciunea de implicare într-o schemă de trucare a jocurilor de poker clandestine, susținute de familii mafiote, în cadrul acestei anchete fiind arestate în total 31 de persoane.

Rozier a fost arestat în Florida și se numără printre cele șase persoane suspectate că ar face parte dintr-o schemă ilegală de pariuri sportive care folosea informații din interiorul NBA și le transmitea altora pentru bani.

Avocatul lui Rozier a declarat că acesta nu era parior și că el așteaptă cu nerăbdare să câștige cazul. FBI-ul declarase inițial că Rozier nu era o țintă în cadrul anchetei.

Jones se numără printre cele trei persoane acuzate în ambele anchete, notează DPA.