Blat la Sepsi-CFR? Cristi Balaj a reacționat după umilința din Cupă: „Terminați cu tâmpeniile! În primul rând, eu o consider o jignire!”

CFR Cluj a fost eliminată fără probleme de Sepsi OSK (0-3) din Cupa României. Cristi Balaj, președintele clubului din Gruia, a reacționat în urma acuzelor de blat la adresa echipei sale.

Mai exact, fostul central român a mărturisit că a primit mai multe acuzații de blat chiar din partea fanilor lui CFR. Iată cum a comentat Balaj.

„Terminați cu tâmpeniile! În primul rând, eu o consider o jignire!”

„Eu nu țin minte să fi intrat într-un meci așa cum s-a întâmplat la Sepsi, chiar nu țin minte! Poate să fie o justificare oboseala, dar poziția în teren sau anumite lucruri… Dan Petrescu ar trebui să le explice!

Am fost dezamăgiți! Prea multe nu sunt de spus! N-ar fi corect să vorbim de jucători, dar e greu să le dau circumstanțe, în afară de oboseală.

Nu, nu e lipsă de valoare! Aceeași echipă a bătut-o fără drept de apel pe Sepsi. Cred că a fost doar oboseala. Au lipsit și schimbările, având jucători accidentați. Krasniqi, Deac, Maglica, jucători care ar fi putut să facă diferența.

Mi-au zis unii “Deci voi n-ați jucat ca să îi lăsați în finală și ei să vă lase să câștigați în campionat”. Unii oameni care țin cu CFR. Terminați cu tâmpeniile! În primul rând, eu o consider o jignire. CFR dorește să câștige orice partidă, la fel și cei de la Sepsi.

Vreți să spuneți că Burcă a luat cartonaș roșu, am pierdut cu 3-0 și am introdus cei mai buni jucători pe care i-am avut la dispoziție, ca să pierdem? Am riscat accidentări, e o anomalie, o nebunie.

După ce am jucat în meci… la asta i-a dus gândul pe oameni. Vă dați seama cât de trist a fost pentru mine că prestația noastră i-a dus cu gândul spre așa ceva”, a spus Cristi Balaj, pentru Fanatik.