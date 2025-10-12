Boala secolului ajunge și la vedete! Starul lui Real Madrid, mesaj manifest: „Avem un stigmat”

Jude Bellingham a devenit de tânăr unul dintre cei mai apreciați jucători ai lumii, iar asta i-a adus faimă, însă și presiune, care vine cu laude și critici.

Jude Bellingham vorbește despre sănătatea mintală. Ce sfat are starul lui Real Madrid pentru cei care se luptă cu depresia

Fotbalistul lui Real Madrid s-a hotărât să vorbească despre dificultatea pe care a avut-o, la nivel mental, și de faptul că a preferat să se închidă și să nu arate că îi este greu în anumite momente.

Acum, Jude Bellingham spune că este datoria sa, fiind un exemplu pentru fani, ca atlet, să aducă în discuție acest subiect și astfel să-i ajute pe cei care trec prin asemenea probleme, care pot fi cauze ale depresiei.

„Odată cu dezvoltarea rețelelor sociale și a tehnologiei, există mai multe moduri de a ataca pe cineva în zilele noastre. În continuare avem un stigmat legat de a vorbi despre sănătatea mintală.

Știu că au fost momente când m-am simțit vulnerabil, m-am îndoit de mine și am avut nevoie de cineva cu care să vorbesc, dar în schimb am încercat să mențin acea imagine de atlet, că sunt indestructibil.

Dar adevărul este că și eu am nevoie de cineva, la fel ca toată lumea. Și te vei simți mult mai bine dacă vorbești despre sentimentele și emoțiile tale. Ca sportivi, pare că avem lumea la picioare sau în mâinile noastre.

Dar realitatea este că dacă putem să ne arătăm vulnerabilitatea, se deschide un dialog mai larg pentru oamenii care se luptă în întuneric.

Este datoria oamenilor ca mine, și a celor aflați în astfel de poziții, să fim modele de urmat”, a spus Jude Bellingham, citat de