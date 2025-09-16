Boban Nikolov a revenit în SuperLiga

Boban Nikolov, jucător care în România e evoluat la Viitorul Constanţa şi FCSB, a semnat cu Farul.

Liber de contract după despărţirea de Borac Banja Luka, Boban Nikolov a hotărât să se întoarcă în SuperLiga.

Fotbalistul din Macedonia de Nord a fot prezentat astăzi de Farul Constanţa, el semnând un contract valabil pentru următorii doi ani.

„Boban Nikolov este noul jucător al Farului. Mijlocaşul nord macedonean de 31 de ani a semnat un contract valabil pentru următorii 2 ani cu formaţia noastră.

Bun venit, Boban, şi cât mai multe realizări alături de Farul!”, este comunicatul emis de Farul Constanţa.

În vârstă de 31 de ani, Boban Nikolov s-a format, în ultima parte a junioratului, la Academia Gheorghe Hagi, iar ulterior a evoluat la Viitorul Constanţa, Vardar, Fehervar, Lecce, Sheriff Tiraspol, înainte să semneze cu FCSB, în 2022.

Mijlocaşul a petrecut doar un sezon la echipa bucureşteană, intrând pe teren de 13 ori, mai apoi jucând la Kisvarda şi Borac Banja Luka.

Cotat la 250.000 de euro pe Transfermarkt, Boban Nikolov a marcat patru goluri în 49 de selecţii pentru naţionala Macedoniei de Nord.

În prima aventură la echipa patronată de Gică Hagi (denumită atunci Viitorul), Nikolov a înscris de două ori şi a oferit trei pase decisive în 40 de partide.