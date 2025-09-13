Bogdan Andone a găsit vinovatul după UTA – FC Argeș 3-3: „E un jucător tânăr, necopt! Și în prima etapă cu Rapid a făcut la fel”

UTA Arad a terminat la egalitate cu FC Argeș, 3-3 (2-3), sâmbătă, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 9-a a Superligii de fotbal.

„Am făcut greșeli simple, lucruri pe care le antrenăm”, este regretul tehnicianului

Piteșteni aveau 3-0 după o jumătate de oră, prin golurile marcate de Ferreira (7), Rădescu (19) și Matos (28). UTA a revenit și a punctat de două ori până la pauză, prin Barbu (35), la primul său meci după ce a fost împrumutat de la Universitatea Craiova, și Coman (45). Costache (68, din penalty) a restabilit egalitatea.

„Dacă cineva ne întreba dacă suntem mulțumiți cu egal înainte de meci, am fi zis cu siguranță da. Am întâlnit o echipă extrem de puternică acasă, o echipă care e împinsă de la spate. Nu e prima dată când revin de la 0-3 și au făcut-o contra unei echipe mult mai puternice decât noi.

Important e că după acest joc să învătăm din greșelile pe care le-am făcut. Am făcut greșeli simple, lucruri pe care le antrenăm, la fazele fixe, știam unde bat. Am luat goluri prea ușor. Golul de 2-3 a cântărit decisiv, a venit în minutul 45.

La golul 3, da, ce pot să spun. Yanis Pîrvu e un jucător tânăr, necopt, discutăm de un an de zile că nu trebuie să ataci decisiv în careu. Și în prima etapă cu Rapid a făcut la fel în primele minute și a luat galben. Atunci l-am schimbat să nu riscăm o eliminare.

Trebuie să învețe din lucrurile astea și să rămânem cu faptul că nu am cedat mental, ne-am bătut până la final. Am rămas și în 10, ne-am apărat bine, am încercat să ne creăm situații de gol. Cred că e un rezultat echitabil între două echipe bune.

Nu sunt supărat pentru că nu a fost un gest intenționat. Chiar am urmărit faza, nu a dat la cap. Dacă ne uităm și la Coman. În toate săriturile din primele minute și-a lovit adversarii și nu s-a uitat după minge. Înțeleg când e o lovitură cu capul intenționat, el a urmărit mingea și nu a știut ce s-a întâmplat, a urmărit mingea. L-am pierdut pentru următoarea etapă, acesta e minusul.

Trebuie să revăd jocul, să rămânem cu lucrurile bune. Avem încă mult de muncă, multe lucruri de pus la punct. E important că arătăm bine, că avem atitudine. Nu suntem de talie europeană să marcăm 4-5 goluri și să nu primim”, a spus la final, antrenorul oaspeților, Bogdan Andone.