Bogdan Andone a plâns după FC Argeș – U Cluj 1-0! Cui a dedicat antrenorul victoria

Formaţia FC Argeş a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.

„Punctele ne interesează, da, pentru ele jucăm”, a recunoscut tehnicianul

Golul a fost marcat de Bettaieb ’66. În minutul 45+1, un gol al gazdelor a fost anulat pentru ofsaid. De la oaspeţi, în minutul 58 a fost eliminat Bic. Şi gazdele au avut un jucător eliminat, pe Oancea, în minutul 82.

„Știam că întâlnim o echipă extrem de experimentată, cu jucători care știu să gestioneze foarte bine momentele jocului. Era foarte important să ne ridicăm la un nivel bun de intensitate și agresivitate, lucru pe care l-am făcut în mare parte a meciului.

Vreau să-i felicit pe băieți, s-au bătut cu o echipă de play-off, care a jucat în cupele europene, care are un antrenor experimentat și jucători cu calitate.

Au dat dovadă de caracter, mai ales că pentru noi a fost o zi tristă. Din păcate, pierderea tatălui lui Dani Coman a avut loc dimineață, a fost o atmosferă destul de apăsătoare. L-am cunoscut și eu în ultimele zile pe tatăl său, îi mulțumesc lui Dumnezeu că le-a dat putere băieților să câștige un meci important.

Punctele ne interesează, da, pentru ele jucăm. E important să arătăm ca o echipă care joacă fotbal, care are atitudine. Încă o dată, mă bucur pentru băieți pentru că își văd munca de la antrenamente răsplătită”, a declarat la final antrenorul gazdelor, Bogdan Andone.