Bogdan Andone, dezamăgit de jucătorii săi după înfrângerea cu FC Botoșani: ”Goluri de grădiniță. Am fost domnișoare”

FC Botoșani s-a impus, luni, cu 3-1 în fața celor de la FC Argeș, în etapa cu numărul 5 din SuperLiga.

Bogdan Andone a oferit o primă reacție la finalul partidei. Tehnicianul argeșenilor a dezvăluit că este dezamăgit de prestația elevilor săi, deoarece nu au reușit să se impună.

„Lucrurile sunt foarte simple, nu sunt multe de spus. Am pierdut la atitudine, au fost multe greșeli. Totul a plecat de la abordarea jocului. Pe scurt, asta a fost istoria meciului. Am avut situații periculoase, dar am primit goluri de grădiniță, de începători. Greșeli din toate punctele de vedere.

După primele 4 meciuri, eram mulțumit de jocul și atitudinea echipei. Astăzi, sunt dezamăgit. Dacă aș fi putut, aș fi făcut 7-8 schimbări, nu 4. Trebuia schimbată toată echipa, de la portar la atacant. O să discutăm la antrenamentul următor. Știam că ne trebuie bărbăție, astăzi am fost domnișoare”, a spus Bogdan Andone.