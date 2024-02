Bogdan Andone îi liniștește pe suporterii lui FC Botoșani: „Nu se pune problema să plec, indiferent de ce va fi”

FC Botoșani încearcă imposibilul, salvarea de la retrogradare, iar ultimele rezultate o fac să viseze frumos.

„Nu se pune problema să plec, indiferent de ce va fi”, a transmis Bogdan Andone

Antrenorul Bogdan Andone a fost numit la finalul lunii decembrie, iar de atunci echipa a câștigat două meciuri și a remizat la Arad, cu UTA, fiind egalată în minutul 90.

„Nu vreau să spun ceva greșit, voi avea o discuție și cu patronul. În fotbal e posibil orice”, spunea el la finalul ultimului meci.

Lucrurile au revenit la normal, Andone continuă să antreneze echipa, iar înaintea partidei cu Universitatea Craiova a clarificat problema.

„Nu am spus că plec, nici măcar nu m-am gândit la ideea de a pleca. Am fost întrebat dacă iau în calcul plecarea și am zis că vedem ce va fi.

Am spus-o de la început, am venit aici într-o situație dificilă, mai mult decât delicată, știam ce va fi, știam unde vin, dar nu se pune problema și nu se va pune problema să plec indiferent de ce va fi până în ultima etapă”, a precizat el.

„Arătăm bine în momentul de față”, susține Bogdan Andone

Antrenorul a revenit și asupra partidei de la Arad. „În situația noastră e greu de digerat pentru că fiecare punct, fiecare moment al jocului trebuie gestionat foarte bine, fiecare punct contează.

E dureros că am avut 3-4 situații mari de a închide jocul, niște ocazii incredibile de 3-1. Apoi, pe fondul unui joc care nu anunța nimic, fără ca UTA să-și creeze situații de gol, am primit gol, dar face parte din fotbal.

Trebuie să trecem peste și am închis subiectul și cu echipa, am făcut o ultimă analiză a jocului. Avem 3 zile să pregătim următorul meci și să fim 100% ca să câștigăm meciul cu Craiova.

Încă suntem departe de salvarea de la retrogradare, dar ca joc, ca atitudine, arătăm bine în momentul de față”, a mai preziat Andone, potrivit Sport Total FM.