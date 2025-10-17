Bogdan Andone nu s-a ferit de cuvinte: ”Vrem să încercăm să ne luptăm până în ultima etapă!”

FC Argeș a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat vineri seara în deplasare cu Farul Constanța, în deschiderea etapei a 13-a a SuperLigii.

Rezultatul menține diferența de șapte puncte dintre cele două formații: piteștenii ocupă locul 5, cu 23 de puncte, în timp ce constănțenii se află pe poziția a 9-a, cu 16 puncte.

La finalul meciului, Bogdan Andone a oferit mai multe declarații.

Antrenorul piteștenilor a fost întrebat dacă echipa lui are capacitatea de a intra în play-off.

”Au fost două reprize diferite. În prima repriză am controlat noi jocul. Am și avut o ocazie foarte mare. În repriza a doua a controlat Farul jocul, dar tot noi am avut cele mai mari ocazii de gol.

Până la urmă a fost un rezultat echitabil, ținând cont de cum s-a desfășurat jocul. Mă așteptam la un meci mai spectaculos.

Nu știu ce s-a întâmplat. Poate această pauză ne-a scos din ritm și pe noi, dar și pe ei. Mi s-a părut că am fost în lipsă de ritm și de intensitate, cu toate că au fost multe dueluri și a fost un meci destul de intens.

Au lipsit fazele de poartă și golurile. Până la urmă e un joc de unde trebuie să luăm doar partea bună, că am obținut un punct.

(n.r. Ați apucat să vă edificați în privința fazei din finalul primei reprize?) N-am apucat să văd faza. Am prins doar discuțiile băieților. Nu vreau să comentez. Se întâmplă. Bineînțeles, dacă ar fi fost penalty și am fi marcat, cu siguranță altul ar fi fost jocul în repriza a doua.

(n.r. Poate prinde Argeșul play-off-ul? Are această capacitate?) E o întrebare bună. Și eu sunt curios să aflu acest răspuns. Eu zic că trebuie să facem tot ce ține și tot ce depinde de noi, să luăm fiecare meci în parte și să scoatem maximum posibil.

Vrem să încercăm să ne luptăm până în ultima etapă din sezonul regulat pentru un loc de play-off. Că va fi și vom reuși, va fi extraordinar! Că vom termina pe locul 7, 8, sau 9, e la fel de bine.

E foarte important să avem tăria de caracter, puterea și mentalul să menținem acest ritm și aceste rezultate pozitive. Vreau să ne bucurăm de fiecare joc în parte”, a declarat Bogdan Andone, la flash-interviu.