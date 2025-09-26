Bogdan Andone recunoaște, după Hermannstadt – FC Argeș 0-1, că îl interesează doar scorul: „Jocul nostru nu a fost spectaculos în ofensivă”

Echipa piteşteană FC Argeş a învins vineri, în deplasare, scor 1-0, formaţia sibiană FC Hermannstadt, în etapa a 11-a din Superligă.

„La pauză am schimbat sistemul”, a dezvăluit antrenorul

Golul a căzut în minutul 65. Caio Martins a înscris pe contraatac. Atacantul brazilian a scăpat singur de la centrul terenului şi în poziţie de unu la unu cu portarul Căbuz a finalizat cu siguranţă, deschizând scorul.

Elevii lui Bogdan Andone sunt pe locul secund în Superliga, cu 22 de puncte. Hermannstadt are 10 puncte, cu ajutorul cărora este pe locul 11.

„Era important să facem un rezultat pozitiv. Chiar dacă jocul nostru nu a fost spectaculos pe faza ofensivă, era foarte important să fim bine organizați. Trebuia să arătăm că nu întâmplător suntem aici. Mă bucur pentru băieți, merită felicitați.

Au fost foarte atenți pe parcursul jocului. Până la urmă, munca este răsplătită. Trebuie să muncim la fel.

La pauză am decis că trebuie să fim mai echilibrați și am schimbat sistemul, în oglindă cu al lor. Am marcat, și după cred că am gestionat foarte bine meciul. Ne-am organizat bine.

Cred că astăzi (n.r. vineri, 26 septembrie) sau ieri am făcut un an de când sunt la echipă. Le-am spus jucătorilor că putem reuși doar prin muncă, prin organizare. Avem o linie a noastră. Cine nu rămâne pe această linie se autoexclude, fără nicio răutate. E singura cale să reușim”, a spus Bogdan Andone.