Bogdan Andone și-a pus la zid un jucător, după Universitatea Craiova – FC Argeș 3-1: „Nu mă interesează giumbușlucurile lui”

Echipa Universitatea Craiova a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea piteşteană FC Argeş, în etapa a doua din Superligă.

„E greu pentru o echipă nou-promovată”, recunoaște terhnicianul

Formația antrenată de Mirel Rădoi a deschis scorul prin autogolul spaniolului Rober Sierra (16), care a trimis cu capul în propria poartă la centrarea lui Nicușor Bancu.

FC Argeș a egalat în urma unei faze fixe, prin kosovarul Leard Sadriu (36), care a reluat la bara a doua centrarea brazilianului Caio Martins, din lovitură liberă.

Gazdele au revenit imediat în avantaj, prin golul lui Mihnea Rădulescu (39), iar victoria a fost parafată de golul lui Ștefan Baiaram (52), cu un șut la colțul lung.

„A fost cam la fel ca etapa trecută, la prima intrare în careu luăm gol. Am revenit în joc, am avut situații bune, dar din nou avem parte de ghinion, sare mingea…

E greu pentru o echipă nou-promovată. Am întâlnit un adversar cu calitate, cu valoare mare. În repriza a doua nu am mai avut forța să ne ridicăm la nivelul la care trebuie.

Trebuie să fac o analiză. Dacă în următoarele două-trei meciuri nu vom reuși să scoatem puncte cu acest stil de joc, vom trece la autobază.

Jucăm cu nouă oameni în careu și pe contraatac. Ar fi trebuit să scoatem mai mult de la aceste meciuri. Nu mă bucur că am jucat bine și am pierdut. La Botoșani am scos punctele necesare ca să salvez echipa.

Neeficient Caio, trebuie să înțeleagă și să nu mai joace pentru el. Nu mă interesează giumbușlucurile lui, ci să vină cu o pasă de gol, cu un gol, să dea drumul la minge când trebuie”, a declarat Andone.