Bogdan Chipirliu a vorbit despre promovarea celor de la CSA Steaua: „Există un gram de speranţă”

Atacantul echipei CSA Steaua, Bogdan Chipirliu, spune că el și colegii lui au speranțe că vor promova la finalul sezonului în Superligă.

Bogdan Chipirliu speră că CSA Steaua va promova la finalul acestui sezon în Superligă

CSA Steaua a învins Dinamo cu 2-0, în derby-ul Etapei a 4-a din play-off-ul Ligii 2, ambele goluri fiind marcate de Chipirliu. El a deschis scorul în minutul 19, din penalty, iar după 10 minute a dublat diferența.

În acest moment, CSA Steaua nu poate promova, fiind un club de drept public. Atacantul, însă, are convingerea că echipa lui va juca anul viitor în Superligă, după ce fostul ministru al Apărării, Vasile Dîncu, a înaintat proiectul de modificare a Legii educației fizice și sportului în dezbatere de urgenţă la Camera Deputaţilor şi la Senat.

„A fost un meci dificil. Ne bucurăm că am câștigat, pentru că am trecut din nou pe primul loc. Merităm acest lucru. Îmi plac astfel de meciuri, ați văzut ce atmosferă a fost astăzi. Publicul ne-a împins de la spate. Le dedicăm victoria.

La eliminarea lui Patriche am trecut pe lângă el, iar el mi-a dat cu piciorul în gambă, asta am simțit. Ovidiu Burcă (n.r. – antrenorul lui Dinamo) a început să strige la final, am primit şi un cot în cap. Nu mi se pare normal.

Noi suntem pregătiţi şi am fost tot timpul, ne-am propus din prima etapă să terminăm pe un loc promovabil.

Acum că a venit şi această veste (n.r. – cu modificarea Legii sportului), pot spune că ne-a ambiţionat puţin. Există un gram de speranţă”, a spus Bogdan Chipirliu, la finalul meciului cu Dinamo.

Al doilea gol al lui Bogdan Chipirliu trebuia anulat

În minutul 29, Dinamo a executat o lovitură liberă din propriul careu și, conform regulamentului, niciun jucător advers nu trebuia să se afle în suprafața de pedeapsă.

Chipirliu, în schimb, l-a presat pe fundașul advers, acesta a încercat să-l dribleze, dar nu a făcut altceva decât să șuteze în piciorul atacantului, iar mingea a intrat în poartă.

„Dacă un adversar care se află în suprafața de pedeapsă în momentul executării loviturii libere sau care pătrunde în suprafața de pedeapsă înainte ca mingea să fie în joc, atinge mingea sau participă la disputa pentru minge înainte ca aceasta să fie în joc, lovitura liberă trebuie repetată”, se precizează în regulament.