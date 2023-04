Bogdan Chipirliu, dezamăgit după remiza cu Poli Iași: „Meritam victoria, e un semieșec pentru noi!”

CSA Steaua a obținut doar o remiză cu Poli Iași (2-2). Bogdan Chipirliu, unul dintre marcatorii partidei, a reacționat după meci.

Mai exact, atacantul „Militarilor” s-a arătat dezamăgit de golul primit pe finalul partidei. Iată cum a comentat.

„Meritam victoria, e un semieșec pentru noi!”

„Îmi pare rău, am avut ghinion, am luat gol în minutul 87. După ce am luat gol, am avut foarte multe ocazii, iar ei, până la golul doi, nu au avut.

Meritam victoria, e un semieșec pentru noi. S-a întâmplat să avem un joc mai slab la Galați, azi am făcut un meci mai bun și meritam victoria”, a spus Chipirliu, conform Digi Sport.

„Sper să câștigăm cu Dinamo!”

„Avem o săptămână să pregătim acest meci, ne dorim din tot sufletul să-l câștigăm, pentru acești suporteri minunați, care vor veni în număr foarte mare și vom da totul. Avem forța, pentru că, până săptămâna trecută, am condus tot campionatul.

Dacă nu luam gol în minutul 88, reveneam pe primul loc. Din 23 de etape, în minum 17 am fost pe primul loc. Dacă am fi câștigat azi, treceam iar pe primul loc, în fața lor. Sper să câștigăm cu Dinamo și să se încurce Iașiul și să revenim noi pe primul loc și să rămânem acolo”, a mai spus atacantul, conform sursei.