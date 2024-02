Bogdan Lobonț a remarcat de un jucător de la Rapid: ”Este aur!”

Rapid a înregistrat în sezonul actual 11 victorii, șase rezultate de egalitate și șase înfrângeri, după 23 de etape.

Bogdan Lobonț, fost internațional român și actualul antrenor al portarilor la Rapid, a declarat că Virgil Drăghia, al doilea portar al giuleștenilor, este ”aurul” echipei.

”Virgil este disponibilitatea dusă la extrem, pentru că din prima zi s-a pus la dispoziție. Înfometat să învețe lucruri noi, un băiat care în timpul antrenamentelor după o perioadă scurtă de timp a început să se corecteze singur, ceea ce este un lucru extraordinar.

Mulți consideră că este de mult timp la Rapid, rolul lui a fost să fie eterna rezervă, dar nu este adevărat. Îl văd zi de zi cum se pregătește și cât de disponibil e. În multe lucruri pe care le face mă revăd pe mine în perioada Roma, este aur pentru grup.

Este o voce cu greutate în cabină, are o personalitate ridicată când vorbește el alături de Cristi ascultă toți. Dacă el poate să facă anumite lucruri, nu pot să zic că are o vârstă înaintată pentru că ceea ce face Virgil acum am făcut la 38 de ani, 6 ani mai mult decât are Virgil. Prin ceea ce face, fără să zică îi trage pe ceilalți după el”, a spus Bogdan Lobonț, potrivit Fanatik.

Virgil Drăghia e cotat la 200.000 de euro, conform site-urilor de specialitate, și se află la Rapid București din septembrie 2018. P