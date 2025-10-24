Bogdan Matei trage un semna de alarmă: „Am naturalizat prea mulți sportivi, ar trebui să ne dea de gândit”

Președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), Bogdan Matei, a declarat că numărul de 55 de sportivi naturalizați de România în ultimii 5 ani este prea mare și trebuie găsite soluții pentru diminuarea cifrei de cetățenii acordate.

Federațiile sportive naționale ar trebui să își îndrepte atenția și către sportivi care trăiesc în străinătate, dar care au origini românești

Președintele ANS consideră că naturalizarea sportivilor ar trebui să rămână o chestiune punctuală și federațiile să nu își canalizeze toată atenția către căutarea unor talente în străinătate, pentru că nu este o soluție pe termen lung.

Bogdan Matei a afirmat totodată că, până în acest moment, naturalizările și-au atins utilitatea din punct de vedere sportiv în mare parte din cazuri și anticipează că patinatoarea Julia Sauter, printre ultimii care au dobândit cetățenia română, va reprezenta un plus pentru România.

El a precizat că în timp, odată cu obținerea unor performanțe, sportivii naturalizați vor pătrunde și în sufletele suporterilor români, așa cum se întâmplă și în cazul echipelor de club ai căror componenți din afara granițelor sunt îndrăgiți de fani.

În ceea ce privește procedura de obținere a cetățeniei române de către sportivii străini, Matei apreciază, potrivit unui interviu acordat AGERPRES, că este una deloc anevoioasă și că nu trebuie simplificată.

Printre cei mai de succes naturalizați până acum Bogdan Matei i-a menționat pe rusul Albert Saritov, medaliat cu bronz la lupte la Jocurile Olimpice de la Rio, triatlonistul de origine franceză Felix Duchampt sau antrenorul de canotaj italian Antonio Colamonici.

Bogdan Matei a precizat, de asemenea, că federațiile sportive naționale ar trebui să își îndrepte atenția și către sportivi care trăiesc în străinătate, dar care au origini românești și care ar putea fi chemați la loturile naționale.