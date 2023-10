Bogdan Mitrea, dezamăgit! Ce a spus după 1-1 cu Farul Constanța: „Cu mai multă atenție puteam lua trei puncte!”

U Cluj a obținut o remiză mare pe terenul Farului Constanța (1-1). Bogdan Mitrea a reacționat imediat după meci.

Fundașul „Șepcilor Roșii” consideră că echipa sa putea pleca cu toate cele 3 puncte. Iată ce a spus după partida de la Ovidiu.

„Cu mai multă atenție puteam lua trei puncte!”

„Ne-am propus cel puțin un egal. Acum, că am condus, putem spune că suntem dezamăgiți. Puteam închide meciul, am mai avut oportunități, acolo am suferit puțin.

E un punct care ne dă încredere. Ce ne-am propus, am reușit, dar cu mai multă atenție puteam lua trei puncte.

A venit acea fază, acea pasă și finalizare destul de grea. În rest, nu cred c-au mai avut mari ocazii”, a declarat Bogdan Mitrea, după remiza cu U Cluj.