Bogdan Racovițan este optimist: „Mai avem șanse de calificare la CM, chiar dacă nu am început bine”

Echipa națională de fotbal a României întâlnește Canada, la 5 septembrie (ora 21:00), pe Arena Națională din București, într-o partidă amicală, și Cipru, în 9 septembrie (ora 21:45), pe GSP Stadium din Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Fotbalistul consideră naționala a doua familie

Fundașul Bogdan Racovițan, revenit la echipa națională de fotbal a României, după o accidentare suferită în luna august a anului trecut, a declarat într-un interviu, difuzat pe pagina de YouTube a Federației Române de Fotbal, că selecționata pregătită de Mircea Lucescu mai are șanse de calificare la Cupa Mondială din 2026, în ciuda startului mai slab din preliminarii.

‘Mai avem șanse de calificare, deși nu am început bine. Dar avem șanse și vom face totul pentru această calificare. Vom da totul pe teren să câștigăm și să mergem la Mondial. M-am uitat ca un suporter la meciurile de până acum ale naționalei, am fost alături de echipă. Am simțit că fac parte din lot și voiam să trag tare să revin cât mai repede, asta mi-a dat cumva forță să mă lupt în fiecare zi’, a declarat Racovițan.

El consideră naționala a doua familie și spune că a ținut legătura cu membrii staff-ului tehnic în perioada în care a fost accidentat.

‘Am simțit o mare bucurie când am fost convocat după perioada asta mai grea pentru mine. Mi-a fost foarte dor de echipa națională, mi-a fost dor de fotbal, de echipa națională care e o a doua familie pentru mine. Ultima oară a fost EURO, care a fost pentru mine cu momente de neuitat. Am comunicat în toată această perioadă cu cei din stafful naționalei, au fost alături de mine, mi-au transmis mesaje de încurajare. M-au susținut mereu. Nu a fost o perioadă ușoară pentru mine această accidentare, dar știam că voi trece peste. Acum poate sunt mai puternic, sunt poate mai matur după ceea ce s-a întâmplat și revin cu multă încredere’, a adăugat jucătorul legitimat la formația poloneză Rakow.