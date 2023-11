Bogdan Stancu, antrenor? Cum a răspuns atacantul

Bogdan Stancu și-a încheiat cariera de fotbalist în primăvara anului 2022.

Totuși, Stancu nu dorește să devină antrenor în viitor.

Fostul atacant de la FCSB este atras mai mult e partea administrativă a unei echipe .

„Am încercat să mă deconectez de la fotbal în toată perioada de când m-am întors acasă și mi-a prins foarte bine. Nu știu exact dacă viitorul meu va mai fi legat de domeniul fotbalului. Poate pe parte administrativă sau ca agent. Cu siguranță, nu antrenor!”, a spus Bogdan Stancu, pentru Digisport.ro.

„Sunt foarte bine, acasă, îmi petrec cât mai mult timp cu familia! Da, m-am retras din activitatea de fotbalist, anul trecut, când mi-am si terminat contractul în Turcia.

Nu am fost accidentat, nu am avut nicio problemă medicală, mulțumesc lui Dumnezeu. Am mai avut oferte să continui și din Turcia, cât și din România, dar am decis că e timpul să mă opresc..

Copiii au crescut, au început școlile. Vreau ca ei să aibă o stabilitate acasă, unde e mult mai ușor, nu să îi plimb dintr-un loc în altul. 12 ani în Turcia, nu e chiar așa facil. Dar a fost o perioadă foarte frumosă!”, a spus Bogdan Stancu, pentru Digisport.ro.