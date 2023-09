Bogdan Vătăjelu exultă sub comanda lui Ovidiu Sabău: „Mi s-a schimbat percepția despre fotbal!”

U Cluj a câștigat vineri seară la Arad, după ce s-a impus cu 1-0 în fața celor de la UTA. Victoria a fost obținută în 10 oameni, după ce George Cîmpanu a văzut roșu chiar la debut.

Bogdan Vătăjelu a oferit o primă reacție după meci. Fundașul Universității Cluj exultă sub comanda lui Ovidiu Sabău.

„Mi s-a schimbat percepția despre fotbal!”

„De când a venit Mister (n.r. Ioan Ovidiu Sabău) s-au schimbat foarte multe. Vă asigur că așa este. Eu, necunoscându-l pe Mister dinainte, aveam o altă impresie. Însă, de când a venit, mie mi s-a schimbat percepția despre fotbal.

A venit cu încredere foarte mare în noi (n.r. Sabău). Știe că suntem jucători cu potențial și locul nostru nu era tocmai acolo (n.r. în clasament), pentru că am avut meciuri în care puteam să luăm 3 puncte. Ne bucurăm de victoria aceasta, a fost una muncită.

Astăzi ne-a transmis Mister că nu trebuie să luăm gol. Cred că 70-80 de minute am dominat partida. După ce am rămas în inferioritate ne-a fost mai greu. Am suferit, am avut și noroc. Ne așteaptă niște etape grele”, a spus Bogdan Vătăjelu, după meciul cu UTA Arad.