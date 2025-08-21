Bologna l-a luat pe starul lui Olympique Marseille

Jonathan Rowe își va continua cariera în Italia și Bologna, după ce italienii au ajuns la o înțelegere cu Marseille. Reamintim că Rowe a fost lăsat în afara echipei după incidentul violent cu Rabiot.

Acord pentru 19 milioane de euro

Jonathan Rowe a fost considerat un corp străin la Marsilia în ultimele zile, în urma incidentului de violență extremă în care a fost implicat alături de Rabiot.

Amândoi au fost dați afară din echipă și li s-a spus să-și găsească o nouă carieră.

Potrivit lui Fabrizio Romano, Jonathan Rowe și-a găsit deja următorul club, Bologna și Marseille ajungând la un acord pentru 19 milioane de euro.

De fapt, italienii le-au oferit francezilor o cotă de 10% din valoarea de revânzare a lui Rowe.