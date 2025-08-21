Bologna l-a luat pe starul lui Olympique Marseille
Articol de Gabriel Ion - Publicat joi, 21 august 2025, ora 21:45,
Jonathan Rowe își va continua cariera în Italia și Bologna, după ce italienii au ajuns la o înțelegere cu Marseille. Reamintim că Rowe a fost lăsat în afara echipei după incidentul violent cu Rabiot.
Acord pentru 19 milioane de euro
Jonathan Rowe a fost considerat un corp străin la Marsilia în ultimele zile, în urma incidentului de violență extremă în care a fost implicat alături de Rabiot.
Amândoi au fost dați afară din echipă și li s-a spus să-și găsească o nouă carieră.
Potrivit lui Fabrizio Romano, Jonathan Rowe și-a găsit deja următorul club, Bologna și Marseille ajungând la un acord pentru 19 milioane de euro.
De fapt, italienii le-au oferit francezilor o cotă de 10% din valoarea de revânzare a lui Rowe.