Bombă în mercato. Dan Șucu îl „fură” pe Gigi Becali! Leo Bolgado ajunge la Rapid, după ce a fost dorit de FCSB

În ultima zi de mercato din Liga 1, Dan Şucu a reuşit o mutare importantă pentru Rapid, reuşind să îl transfere pe fundaşul central brazilian Leo Bolgado, jucător intens urmărit şi de rivala FCSB în această vară. După ce Gigi Becali a ezitat să facă o ofertă oficială pentru Bolgado, Rapid a intrat în cursă şi a câştigat lupta pentru semnătura acestuia.

Pe lângă Leo Bolgado, Rapid îl va aduce de la CFR Cluj şi pe mijlocaşul Alin Fică, iar pentru cei doi clubul giuleştean va plăti circa un milion de euro. În plus, CFR Cluj a păstrat un procent de 20% dintr-un viitor transfer al ambilor jucători, conform fanatik.ro.

Leo Bolgado, în vârstă de 27 de ani, şi-a început cariera europeană jucând la echipe precum Casa Pia, Alverca şi Leixoes, iar în vara anului trecut a fost cumpărat de CFR Cluj pentru 500.000 de euro. La Rapid, brazilianul va semna un contract valabil pe trei sezoane şi va lupta pentru un post de titular cu Denis Ciobotariu şi Lars Kramer.

Alin Fică, mijlocaş de 24 de ani cotat la 1,4 milioane de euro, a jucat 91 de partide pentru CFR Cluj şi a marcat deja în Supercupa României împotriva celor de la FCSB. Acesta va semna un contract pe cinci sezoane cu Rapid.

Rapid a făcut astfel o mutare importantă în defensivă, după ce Cristian Ignat s-a accidentat şi va reveni abia anul viitor. Transferurile lui Bolgado şi Fică îi vor oferi antrenorului Costel Gâlcă soluţii proaspete pentru întărirea lotului.