Boris Becker, riscă ani grei în pușcărie! Fostul tenismen poate primi o pedeapsă de 7 ani

Boris Becker va fi judecat de tribunal după ce în urmă cu cinci ani a declarat faliment. El și-a vândut trofeele pentru a-și acoperi datoriile în valoare de $65 de milioane și a eșuat în transportul lor.

Tribunalul îl acuză pe fostul tenismen german că nu a respectat obligațiile informaționale bancare și nu a livrat trofeele scoase la licitație pentru a-și plăti toate datoriile.

Printre trofeele puse în vânzare s-au numărat trofeul câștigat la Wimbledon, în 1985 și cele adjudecate la Australian Open, în anii 1991 și 1996. Cele trei trofee sunt estimate la o valoare de $2,3 milioane, informează Tennis Head.

În plus, Boris Becker a fost acuzat de sifonarea a sute de mii de lire transferate în conturile fostei sale soții, Barbara Becker și actualei soții, cu care nu mai locuiește, Sharley Becker.

Procesul la care Boris Becker va fi supus va dura trei săptămâni. Acuzat de șapte ori pentru că ar fi ascuns bunuri și proprietăți, Becker însumează 24 de acuzații diferite, de 4 ori mai multe decât titlurile de Grand Slam câștigate de-a lungul carierei.

Interesting to read Boris Becker requires a translator to understand legal terms during his UK trial. The tennis commentator is often more eloquent than British colleagues. Reminder that being highly proficient in a foreign language doesn’t mean you can “understand everything.” pic.twitter.com/VBH7uGlSuf

— Mischa Wilmers (@MischaWilmers) March 21, 2022