Botoșenenii sunt optimiști după eșecul în fața Rapidului: „Mergem la Craiova să luăm 3 puncte”

FC Botoșani a fost învinsă de Rapid, pe teren propriu, în Etapa a 28-a a Superligii, din cauza unui gol primit în minutul 90+4.

„Mergem la Craiova să luăm 3 puncte”, este categoric Marius Cioiu

Oaspeții au deschis scorul în minutul 42, prin Ștefan Pănoiu, după care Sekou Camara a egalat în minutul 90. A venit, însă, golul din foarfecă al lui Dragoș Grigore, în urma căruia FC Botoșani a bifat un nou eșec.

Marius Cioiu a fost titular la gazde, fiind înlocuit în minutul 88 cu Iulian Cărăușu. Antrenorul Flavius Stoican a dovedit lispă de inspirație, deoarece Cărăușu a fost cel care a provocat lovitura liberă soldată cu golul Rapidului.

Pentru FC Botoșani urmează meciurile din deplasare cu FC U Craiova 1948 și acasă cu CS Miovveni. „Am muncit foarte mult, am controlat și prima repriză, și a doua, am reușit să egalăm în minutul 90, dar pe o neatenție la marcaj în careu, din păcate, am luat gol și toată munca a fost în zadar.

Se simte lipsa fundașilor titulari, dar fiecare jucător e foarte important, avem alții care pot să-i înlocuiască. Din păcate, așa a fost acum și am pierdut. Mă simt foarte bine, m-am integrat bine, sper sa continui pe această linie.

Avem evoluții bune, mai avem două meciuri din campionatul regulat și sper să luăm maximum de puncte. Sper să fim acolo sus, pe locul 7-8. E o deplasare dificilă la Craiova, joacă foarte bine, au posesie bună, dar mergem să luăm 3 puncte, pentru că avem nevoie”, a declarat după meci Marius Cioiu.