Box: Jake Paul îl va înfrunta pe campionul WBA la categoria uşoară, Gervonta Davis, pe 14 noiembrie, la Atlanta

Jake Paul îl va înfrunta pe campionul WBA la categoria uşoară, Gervonta Davis, într-un meci demonstrativ care va avea loc la Atlanta, Georgia, pe 14 noiembrie.

Titlul lui Davis nu va fi pus în joc din cauza diferenţei mari de greutate dintre cei doi.

Paul cântărea 90 kg la ultimul său meci, iar Davis are în prezent 61 kg.

Paul, youtuberul devenit boxer, a devenit faimos pe Disney Channel şi apoi ca influencer înainte de a păşi în lumea boxului şi are un palmares de 12 victorii şi o înfrângere ca profesionist.

„Da, este unul dintre cei mai buni boxeri din lume, dar motto-ul meu este oricine, oricând, oriunde, împotriva tuturor şanselor”, a scris Paul pe X, extern.

Paul a adăugat „mai întâi David, apoi Goliat”, ceea ce ar putea fi interpretat ca o referire la zvonurile potrivit cărora ar fi în negocieri pentru un meci cu boxerul britanic de categorie grea Anthony Joshua.

Paul l-a învins pe fostul campion mondial Julio Cesar Chavez Jr, în vârstă de 39 de ani, prin decizie unanimă, în ultima sa luptă.

În noiembrie, boxerul în vârstă de 28 de ani a obţinut o victorie prin decizie împotriva lui Mike Tyson, în vârstă de 58 de ani.

Davis şi-a păstrat titlul WBA la categoria uşoară în ultima sa luptă, după ce a terminat la egalitate cu Lamont Roach Jr în martie.

În ianuarie, Davis ocupa locul opt în clasamentul pound-for-pound.

Paul şi-a propus să convingă comunitatea boxului de abilităţile sale de când a debutat ca profesionist în 2020.

După ce a învins un YouTuber, un fost jucător NBA şi trei foşti luptători UFC, Paul a suferit prima sa înfrângere în faţa lui Tommy Fury în 2023.

Dar, având în vedere diferenţa de greutate între Paul şi Davis în ultimele lor lupte, acest meci nu va contribui prea mult la reputaţia niciunui dintre cei doi luptători.

Există, de asemenea, o diferenţă semnificativă de înălţime, Paul având 1,85 m, comparativ cu „Tank”, care are 1,65 m, iar Davis va avea o diferenţă de 23 cm în ceea ce priveşte lungimea braţelor.

Greutatea contractuală, numărul de runde şi dimensiunea mănuşilor pentru meciul demonstrativ nu au fost încă confirmate.