Box: Manny Pacquiao, numit vicepreşedinte al IBA, for interzis de CIO

Legendarul boxer filipinez Manny Pacquiao, în vârstă de 46 de ani, a fost numit luni vicepreşedinte al Asociaţiei Internaţionale de Box (IBA), organism interzis în lumea olimpică din cauza unor probleme de guvernanţă.

Numit de către conducerea IBA reunită la Manila, Pacquiao „va lucra alături de preşedinte”, rusul Umar Kremlev, „pentru a dezvolta programe centrate pe sportivi, pentru a promova boxul în Asia şi nu numai, şi pentru a apăra echitatea şi protecţia boxerilor”, anunţă organizaţia.

„Mă voi dedica construirii de punţi – între amatori şi profesionişti, între Est şi Vest, între generaţii şi culturi”, promite filipinezul, citat în comunicat.

Înainte de a se retrage din sport în 2021, „Pacman” a devenit singurul boxer din istorie care a câştigat un titlu mondial în opt categorii diferite, domnia sa întinzându-se pe patru decenii (1990, 2000, 2010 şi 2020).

Intrat în politică în 2007, deputat, senator şi apoi candidat la alegerile prezidenţiale din 2022, el a apărat poziţii conservatoare pe plan social, marcate de convertirea sa la evanghelism, şi liberale pe plan economic.

Instituţie responsabilă timp de decenii de boxul amator, IBA a fost suspendată în 2019, apoi interzisă definitiv în 2023 de CIO, care a încredinţat turneele olimpice de box tinerei instituţii World Boxing.

În timpul Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, IBA a alimentat polemica privind genul a două pugiliste, algeriana Imane Khelif şi taiwaneza Lin Yu-ting, dezvăluind că le-a exclus din campionatele mondiale cu un an înainte.