Box: Terence Crawford l-a învins pe Canelo Alvarez și a devenit noul supercampion la mijlocie

Evenimentul s-a desfășurat pe Stadionul Allegiant, din Las Vegas, ”casa” echipei de fotbal american Las Vegas Raiders, și a fost urmărit de peste 70.000 de spectatori.

Pugilistul american în vârstă de 37 de ani rămâne neînvins în cariera sa profesionistă, iar confruntarea cu Canelo a fost a 42-a victorie din palmaresul său. La finalul partidei de la Las Vegas, Crawford a afirmat că viitorul său în ring este incert.

„Nu sunt aici din întâmplare. Canelo este un mare campion. Trebuie să-mi scot pălăria în fața lui, este un concurent puternic și nu am decât respect pentru el. A luptat ca un campion.

(n.r. Vei mai lupta?) Nu știu, trebuie să mă așez la o ședință cu echipa mea și vom discuta despre asta.

Vreau doar să le mulțumesc tuturor susținătorilor, le mulțumesc și celor care m-au urât, vă apreciez pe fiecare dintre voi. Ați făcut din acesta un eveniment minunat”, a spus Terence Crawford, potrivit Sky Sports.