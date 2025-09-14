Box: Terence Crawford l-a învins pe Canelo Alvarez și a devenit noul supercampion la mijlocie
În noaptea de sâmbătă spre duminică, 14 septembrie, pugiliștii Terence Crawford (37 de ani) și Canelo Alvarez (35 de ani) s-au duelat pentru centura mondială la categoria mijlocie, într-un eveniment desfășurat la Las Vegas.
Box: Terence Crawford l-a învins pe Canelo Alvarez și a devenit noul supercampion la mijlocie
Meciul a fost adjudecat de americanul Crawford, care s-a impus prin decizie unanimă, după ce juriul a acordat scorurile de 116-112, 115-113 și 115-113.
Pugilistul american în vârstă de 37 de ani rămâne neînvins în cariera sa profesionistă, iar confruntarea cu Canelo a fost a 42-a victorie din palmaresul său. La finalul partidei de la Las Vegas, Crawford a afirmat că viitorul său în ring este incert.
„Nu sunt aici din întâmplare. Canelo este un mare campion. Trebuie să-mi scot pălăria în fața lui, este un concurent puternic și nu am decât respect pentru el. A luptat ca un campion.
(n.r. Vei mai lupta?) Nu știu, trebuie să mă așez la o ședință cu echipa mea și vom discuta despre asta.
Vreau doar să le mulțumesc tuturor susținătorilor, le mulțumesc și celor care m-au urât, vă apreciez pe fiecare dintre voi. Ați făcut din acesta un eveniment minunat”, a spus Terence Crawford, potrivit Sky Sports.