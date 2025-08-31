Bozhidar Chorbadzhiyski s-a despărțit de Diosgyor: ”M-ați ajutat să văd viața într-un alt mod”

Bozhidar Chorbadzhiyski (30 de ani), fostul fundaș central de la FCSB, s-a despărțit de gruparea maghiară Diosgyor, iar în prezent este liber de contract.

Jucătorul bulgar a evoluat pentru ”roș-albaștri” în perioada iulie 2019 – ianuarie 2020.

Chorbadzhiyski a transmis un mesaj de rămas-bun pe pagina sa de Instagram.

”Nu sunt suficiente cuvinte pentru a descrie acești doi ani… Mulțumesc, DVTK, mulțumesc tuturor colegilor mei, tuturor celor din staff, antrenorilor și prietenilor, mulțumesc tuturor fanilor pentru această perioadă!

M-ați ajutat să cresc, m-ați ajutat să văd viața într-un alt mod și vă apreciez foarte mult pe toți. La revedere!”, a scris bulgarul, pe Instagram.