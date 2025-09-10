Brazilia se considerată dezavantajată la meciul cu Bolivia, din preliminariile CM 2026: „Am jucat împotriva arbitrajului, a poliției, a copiilor de mingi”

Șeful Confederației Braziliene de Fotbal, Samir Xaud, a cerut instanțelor abilitate să ia atitudine față de cei implicați în organizarea partidei cu Bolivia, din preliminariile CM 2026.

„La 4.000 de metri este dificil să jucăm fotbal, mai ales împotriva a 14 oameni”, a spus el

Penalty-ul transformat de Miguel Terceros în prima repriză a asigurat victoria echipei naționale a Boliviei cu 1-0, marți, la El Alto, în preliminariile CM 2026, aducându-i calificarea la turneul intercontinental de baraj, în timp ce Brazilia, sub conducerea tehnică a antrenorului italian Carlo Ancelotti, deja a obținut biletul pentru pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic.

Xaud a declarat pentru TNT Sports: „Este trist ce s-a întâmplat astăzi (marți, n. red.) aici. De la venirea noastră, ceea ce am văzut a fost anti-meci, chiar și la această altitudine de 4.000 de metri”.

„Am jucat împotriva arbitrajului, am jucat împotriva poliției, am jucat împotriva copiilor de mingi, care au îndepărtat mingile de pe teren sau le-au aruncat pe teren. Deci, să mă scuzați pentru cuvânt, dar astăzi a fost o adevărată ‘mlaștină’. Este ceva la care nu ne așteptam pentru fotbalul mondial, nu doar pentru fotbalul din America de Sud”, potrivit lui Samir Xaud.

El a fost foarte critic la adresa arbitrului Cristian Garay și a asistenților săi, menționând: „La 4.000 de metri este dificil să jucăm fotbal și chiar mai mult decât atât jucând împotriva a 14 oameni”.

„Deci, sper că Federația Sud-Americană de Fotbal (CONMEBOL) să ia atitudine, în special pentru că avem totul înregistrat, tot ceea ce s-a întâmplat aici pe teren. Iar acest lucru nu poate să se întâmple, este absurd”, a mai spus Xaud.

Președintele Confederației Braziliene de Fotbal s-a plâns de asemenea despre comportamentul poliției locale, spunând: „Poliția a fost agresivă, cu întreaga echipă și cu întregul staff. Deci, nu ne așteptam la asta”.

„Am primit foarte bine toate echipele în Brazilia. Noi îmbrățișăm echipele, punem totul la dispoziția lor. Și când mergem înafara Braziliei, în special aici, primirea pe care o avem este absurdă”, a mai explicat președintele CONMEBOL.

„Indignarea mea rămâne și sper că CONMEBOL va lua atitudine. Sperăm că acest lucru nu se va mai întâmpla din nou”, a adăugat Xaud.