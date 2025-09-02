Brazilianul Kevin a devenit cel mai scump transfer din istoria lui Fulham

Clubul englez de fotbal Fulham a plătit o sumă record pentru atacantul brazilian Kevin, pe care l-a transferat, luni, de la echipa ucraineană Șahtior Donețk, 34,6 milioane de lire sterline (circa 40 de milioane de euro), transmit agențiile internaționale de presă.

El stârnise și interesul campioanei Portugaliei, Sporting Lisabona

Kevin (22 ani) devine cel mai scump jucător care este achiziționat de clubul de pe Craven Cottage, el semnând un contract valabil până în 2030, cu opțiune pentru încă un sezon.

Sud-americanul stârnise și interesul campioanei Portugaliei, Sporting Lisabona, dar a preferat clubul londonez, notează EFE.

Fulham l-a mai transferat și pe atacantul nigerian Samuel Chukwueze, sub formă de împrumut, de la AC Milan, cu opțiunea unui transfer definitiv.