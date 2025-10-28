Brendan Rodgers a demisionat de la Celtic Glasgow

Gruparea Celtic Glasgow a anunţat luni seara că tehnicianul Brendan Rodgers şi-a prezentat demisia, notează news.ro.

După ce Celtic a ajuns la 8 puncte în spatele liderului Hearts, în urma înfrângerii cu 3-1 suferite duminică în faţa clubului din Edinburgh, Brendan Rodgers şi-a dat demisia din funcţia de antrenor, a anunţat luni echipa din Premiership scoţiană. „Clubul a acceptat demisia lui Brendan, care îşi va părăsi funcţia cu efect imediat”, se arată în comunicatul de presă.

După ce a antrenat echipele Liverpool şi Leicester, tehnicianul în vârstă de 52 de ani s-a întors pe banca celor de la Celtic în 2023, câştigând două titluri consecutive, pe lângă cele din 2017 şi 2018. Pe lângă rezultatele dezamăgitoare din campionat (două înfrângeri consecutive), Celtic a suferit şi o înfrângere neaşteptată în barajul Ligii Campionilor împotriva echipei Kairat Almaty, în august.

„Clubul a apreciat contribuţia lui Brendan la Celtic în cele două perioade de mare succes ale sale”, continuă comunicatul. „Brendan părăseşte Celtic cu mulţumirile noastre pentru rolul pe care l-a jucat într-o perioadă de succes continuu pentru club şi îi urăm şi mai mult succes în viitor.”

Conducerea în această perioadă interimară va fi preluată de doi antrenori: Martin O’Neill (73 de ani), manager al Celtics între 2000 şi 2005 (cu 3 titluri de campion, 3 Cupe ale Scoţiei şi o Cupă a Ligii la activ), şi Shaun Maloney, fost jucător al clubului.