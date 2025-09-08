Brigadă de arbitri din Andorra pentru meciul tricolorilor mici cu San Marino

Meciul României cu San Marino, din preliminariile Campionatului European din 2027, va fi condus de o brigadă din Andorra.

Partida de marţi, de la Serravalle, va fi condusă la centru de Antoine Chiaramonti, care va fi ajutat de asistenţii Juan Guiu Serra şi Carlos Gonçalves. Cel de-al patrulea oficial, Andreu Simarro, este de asemenea din Andorra

În acest sezon, centralul în vârstă de 34 de ani a condus un singur meci, în preliminariile Conference League între Vardar Skopje şi La Fiorita. Acesta arbitrează la nivel internaţional din sezonul 2022/2023

Partida de marţi va fi prima întâlnire oficială la nivel de tineret între România şi San Marino.