Brigadă de arbitri din Anglia la meciul Spartak Trnava – Universitatea Craiova, din turul trei preliminar al Conference League

Meciul Spartak Trnava – Universitatea Craiova, din manşa secundă a turului trei preliminar al Conference League, va fi arbitrat de o brigadă din Anglia, cu Stuart Attwell la centru.

Stuart Attwell va fi ajutat de Lee Betts şi Neil Davies, în timp ce rezervă va fi Lewis Smith.

În Camera VAR se vor afla Darren England şi Sian Massey-Ellis.

Partida de la Trnava se va disputa, joi, de la ora 21.30. În tur, craiovenii s-au impus, scor 3-0.