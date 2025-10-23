Brigadă de arbitri din România, delegată la semifinala UEFA Women’s Nations League dintre Spania şi Suedia

O brigadă de arbitri din România va oficia, vineri, în cea de-a doua semifinală a UEFA Women’s Nations League, la partida dintre Spania şi Suedia, notează news.ro.

Brigada românească este condusă de Iuliana Demetrescu, care va fi ajutată la cele două linii de Mihaela Elena Ţepusă şi Bianca Diana Florea. Ana Maria Terteleac va îndeplini rolul de al patrulea oficial.