Brigadă de arbitri din Turcia pentru meciul naţionalei U21 cu Kosovo

Naţionala de tineret a României va debuta la Iaşi, vineri, de la ora 18:30, în preliminariile EURO 2027, împotriva reprezentativei din Kosovo.

Centralul are 30 ani

Pentru acest meci a fost delegată o brigadă de arbitri din Turcia, cu Mehmet Türkmen la centru, ajutat la cele două tuşe de asistenţii Deniz Caner Özaral şi Mehmet Salih Mazlum. Cel de-al patrulea oficial este Adnan Deniz Kayatepe.

Tânărul central în vârstă de 30 ani oficiază la nivel internaţional începând din acest sezon, având două meciuri internaţionale la activ.

Acesta a condus meciul din primul tur al calificărilor din UEFA Conference League dintre Dynamo Brest şi Sutjeska Niksic, dar şi un meci din calificările pentru EURO 2027, dintre Insulele Feroe şi Estonia.