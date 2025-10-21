Brigadă din Israel la Universitatea Craiova – FC Noah, din Conference League

Meciul Universitatea Craiova – FC Noah (Armenia), care va avea loc joi, în grupa principală din Conference League, va fi arbitrat de o brigadă din Israel, cu Gal Leibovitz la centru.

Confruntarea începe la ora 19:45

Gal Leibovitz va fi ajutat la cele două linii de Dor Medina şi Yossi Babayoff, în timp ce rezervă va fi Dekel Zino.

În Camera VAR se vor afla Eitan Shmuelevitz şi Shalom Ben Avraham.