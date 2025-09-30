Brigadă din Malta la meciul Rakow – Universitatea Craiova, din Conference League
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat marți, 30 septembrie 2025, ora 14:09,
Meciul Raków Częstochowa – Universitatea Craiova, programat, joi, de la ora 22.00, în prima etapă a grupei principale a Conference League, va fi condus de o brigadă din Malta, cu Ishmael Barbara la centru.
Arbitri asistenţi vor fi Luke Portelli şi James Muscat, iar rezervă va fi Philip Farrugia.
În Camera VAR se vor afla Michael Fabbri şi Rosario Abisso.
Partida se va disputa la Zagłębiowski Park Sportowy şi va fi transmisă de Digisport.