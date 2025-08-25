Brigadă din Norvegia la FCSB – Aberdeen

Meciul FCSB – Aberdeen, programat, joi, în returul play-off-ului Ligii Europa, va fi arbitrat de o brigadă din Norvegia, cu Espen Eskas.

În tur a fost 2-2

Espen Eskås va fi ajutat la cele două linii de Jan Erik Engan şi Anders Olav Dale, în timp ce rezervă va fi Sigurd Kringstad.

În Camera VAR se vor afla portughezul Tiago Martins şi norvegianul Kristoffer Hagenes.

Partida se va disputa de la ora 21.30, pe Arena Naţională,

În tur, cele două echipe au terminat la egalitate, scor 2-2.