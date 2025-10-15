Brigadă românească de arbitri la un meci din UEFA Women’s Europa Cup

O brigadă de arbitri din România va oficia diseară meciul din mansa secundă a turului doi al competiţiei 2025–26 UEFA Women’s Europa Cup.

La confruntarea dintre KFF Vllaznia (Albania) şi Inter Milano (Italia) a fost delegată la centru Ana Maria Alexandra Terteleac, care va fi ajutată la cele două linii de Alexandra Teodora Apostu şi Bianca Diana Florea. Andreea Mihaela Zdrascovici este al patrulea oficial.

Din partea UEFA, Eleni Kyriou (Grecia) va superviza prestaţia arbitrilor în calitate de observator, iar Athina Pateraki (tot din Grecia) va îndeplini funcţia de delegat UEFA.

Partida se dispută la Shkoder, pe Stadiumi “Loro Borici”, cu începere de la ora 19.00. În tur, formaţia italiană s-a impus categoric, cu scorul de 7–0, fiind mare favorită la calificarea în faza următoare.